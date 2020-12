Castanet-Tolosan : la construction de la nouvelle école de musique et la réhabilitation de la salle Jacques Brel seront achevées l’année prochaine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Equipement culturel Supprimer Valider Valider

L’échéance pour les chantiers de pôle culturel et d’école de musique à Castanet-Tolosan est fixée pour 2021.

La commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) disposera de son nouveau pôle culturel à partir du mois d’avril 2021. La mairie a programmé un évènement musical pour marquer son inauguration. « Ceux qui connaissent bien la salle Jacques-Brel vont être agréablement surpris », a expliqué Catherine Labroue, adjointe du maire.

Le maire, Xavier Normand, accompagné de certains membres de la commission culturelle ont rélilsé une visite du chantier le 27 novembre 2020. L’objectif de la visite a été de constater l’avancement des travaux. Pour rappel, ces derniers se divisent en deux catégories. D’une part, la salle Jacques Brel bénéficiera d’une réhabilitation de la toiture, de l’isolation, de la peinture, de l’électricité, de l’accessibilité à la scène ainsi que de la loge. Un gradin est aussi en cours de réalisation. D’autre part, de nouveaux bâtiments de 870 m2, reliés à la salle de spectacle, sont en construction pour l’école de musique. Celle-ci disposera d’un grand auditorium, d’une salle de pause, de sept studios ainsi que des salles de solfège et de musique. Par ailleurs, un hall d’entrée, une billetterie, un local, un ascenseur et des toilettes seront installés à la jonction de l’école et de la salle Jacques Brel.

La réalisation de ce pôle culturel a mobilisé un budget de 2,5 M€, dont 300 k€ subventionnés par le département de la Haute-Garonne.