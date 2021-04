Castagniers : Enedis a fini de déposer ses lignes à haute tension

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Enfouissement des réseaux Supprimer Valider Valider

La société Enedis vient d’achever les travaux d’enfouissement des lignes à haute tension à Castagniers.

Enedis, le gestionnaire du réseau d’électricité en France, a finalisé les travaux qui consistaient à déposer 48 poteaux aériens et à enfouir les lignes à haute tension à Castagniers (Alpes-Maritimes). Cette opération, estimée à 900 k€, s’inscrit dans le cadre de deux partenariats engagés par Enedis : avec le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin (SMIAGE) et avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Les travaux ont été effectués sur 5 km de réseau aérien, du bar « Kézako », en amont du pont de la Manda, jusqu’au rond-point de Saint-Blaise, à l’aide d’une nacelle élévatrice (engin de chantier servant à faciliter les travaux en hauteur) et d’une grue motorisée. Ils s’inscrivent dans le cadre des travaux de protection contre les inondations, portés par le SMIAGE. L’enfouissement des lignes permet notamment de protéger les populations d’oiseaux de la vallée.

Charles-Ange Ginésy, président de ce syndicat, a ainsi exprimé sa satisfaction : « En déposant ce poteau électrique de manière exemplaire, les équipes Enedis nous ont fait une belle démonstration de leur savoir-faire. Ensemble, nous avons su travailler en synergie et additionner nos compétences. Une belle complémentarité que je tiens à saluer ! »