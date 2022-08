Caséo va communiquer différent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Stores et fermetures Supprimer Caséo Supprimer France Supprimer Communication Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans la menuiserie, la cuisine et la véranda fait évoluer sa plateforme de marque auprès de ses différentes cibles : particuliers, professionnels et futurs collaborateurs.

La tête réseau de Caseo avait présenté auprès de ses adhérents le projet de faire évoluer sa plateforme de marque lors de sa treizième convention annuelle qui s’est tenue à Séville (Espagne) du 25 au 29 mai dernier. Et ce, pour mieux adresser toutes ses cibles : les consommateurs particuliers, les professionnels –les prochains concessionnaires et les clients artisans-, et enfin les collaborateurs et les futurs salariés de l’enseigne.

Quatre attentes identifiées

A la suite de nombreux entretiens, plusieurs attentes ont été identifiées par Caséo et l’agence de communication qui a travaillé sur le sujet. Plus précisément quatre items: l’écoute car « le client à besoin d’attente » ; le feeling car « le client a besoin de se sentir bien » ; l’expertise car « le client a besoin d’être rassuré » ; et la personnalisation car « le client souhaite des produits qui rendent sa maison unique. « L’objectif ensuite, explique l'enseigne dans un communiqué, était donc naturellement de les faire converger avec les caractéristiques fortes de l’enseigne : professionnalisme, accompagnement, écoute, réponse pertinente, showroom, interlocuteur unique tout au long du projet. » Le résultat est une nouvelle orientation graphique pour le BtoC, le BtoB et la marque employeur. L’ensemble du dispositif est cours de déploiement (Cf deux exemples ci-dessous).

Caseo communication BtoB Close Lightbox

Affiche marque employeur Caseo Close Lightbox

Pour rappel, le groupement compte 100 magasins et le volume d’affaires cumulé du réseau s’est élevé en 2021 à 250 M€, en progression de 25 %.