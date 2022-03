Caseo propose un nouveau configurateur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Digitalisation Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Après son configurateur de fenêtres en ligne lancé l'an passé, Caseo vient d'ouvrir un nouveau configurateur dédié à l’offre volets roulants solaires du réseau et à la domotique.

Avec son nouveau configurateur, Caseo propose de nouvelles possibilités à ses clients. Il permet tout d'abord d'accéder à l'offre en ligne, une point davantage plébiscité par des clients particuliers de plus en plus digitalisés. Ensuite, il offre une expérience simple de chiffrage de volet roulant solaire (configuration du produit en 4 clics) et accessible aux non-connaisseurs grâce à des informations techniques accessibles par tous. Enfin, il permet de générer des contacts qualifiés pour les magasins.

Le client internaute va d'abord choisir un magasin (par géolocalisation ou en entrant un code postal) puis sélectionner le produit concerné ainsi que ses dimensions, coloris et type de caisson. Le configurateur l'informe tout au long de son processus des informations tarifaires. Il peut également modifier sa demande à tout moment, y accéder par son compte client, imprimer des documents, etc. Une fois le projet validé, celui-ci est envoyé au magasin référencé dans la zone du client. Le magasin se charge enfin de le recontacter pour approfondir avec lui, au cours d’un rendez-vous, ses besoins réels, et valider les choix techniques et la commande. Les métrés et la commande finale sont ensuite réalisés par le magasin, comme pour tout prospect qui se serait déplacé sur le point de vente.