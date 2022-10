Caseo passe de nouveau à la télé

Cela faisait longtemps que Caseo n’était plus paru à la télévision : la dernière campagne date de 2016.Ce début de mois d’octobre marque son retour avec le lancement d’une campagne sur BFM et C News.

Plus de 400 fois

Cette campagne se fait au travers d’un spot de 10 secondes qui rappelle les valeurs Caséo d’après le reseau de spécialiste : « conseil, savoir-faire, proximité, et expertise dans le domaine de la menuiserie et des cuisines. » Ce spot sera diffusé plus de 400 fois durant le mois d’octobre et sera accompagné d’une campagne digitale sur les replays des deux chaines.