Caséo lance un configurateur de chiffrage de fenêtres sur mesure posées

Après le lancement d’un configurateur de cuisine, elle propose sur son site un outil pour les particuliers.

Caséo poursuit la digitalisation de son parcours client. Après le lancement d’un configurateur de cuisine, l’enseigne de menuiserie et de cuisine propose aux particuliers un configurateur de chiffrage de fenêtres sur mesure posées. Plus précisément, il permet au particulier de préparer son projet de rénovation sur-mesure de fenêtres, de baies vitrées ou encore de portes-fenêtres posées en le budgétisant et le visualisant.

Conçu en collaboration avec son partenaire Hercule-Pro, éditeur de logiciels pour les artisans et les distributeurs de menuiserie, il est disponible depuis la page d’accueil du site national du réseau ou sur le mini-site des adhérents « participants » au lancement de cet outil.

Un circuit en six étapes…

« Nous nous sommes fixés de créer un outil très ergonomique, accessible pour les non-avertis, et basé sur les attentes du client plutôt que sur les critères techniques des fabricants », affirme l’enseigne. Alors comment fonctionne-t-il ?

L’internaute choisis d’abord son magasin de proximité et ouvre un compte. Puis, il est guidé dans son projet. Cela commence par le choix entre trois matériaux (aluminium, PVC et bois), ensuite par les dimensions, les formes de châssis, le type d'ouverture (battant, oscillo-battant, coulissant, fixe, à soufflet) et tout « une série de personnalisations esthétiques (design, couleurs, petits bois, volet…) ou techniques (vitrages) ». A noter que l'estimation du prix TTC conseillé de la fenêtre posée s'affiche et évolue des choix et des sélections. Enfin, il sauvegarde sa configuration en ligne et finit son projet en magasin avec un conseiller Caséo.