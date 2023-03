Caséo doublement primée à Franchise Expo

Lors de Franchise Expo Paris, Caséo a été récompensée par deux prix aux Trophées des Meilleurs Franchises de France, organisés par l’Indicateur de la Franchise : celui de la meilleure franchise de France toutes catégories et celui de la meilleure franchise de France catégorie 20-100 magasins.

Ces récompenses sont attribuées après une enquête anonyme menée durant toute l’année 2022 par l’Indicateur de la Franchise, organisme indépendant, auprès des magasins de 130 enseignes nationales qui ont jugé leurs têtes de réseau sur 5 critères au travers de 40 questions : l’aide au démarrage ; le fonctionnement au quotidien ; le support de l’enseigne ; la tête de réseau ; l’enseigne.

Avec 96.6% de satisfaction générale, Caséo obtient un résultat exceptionnel qui récompense le travail de toute une équipe au service des adhérents du réseau, et dont l’objectif premier est la réussite des concessions.

Pour Jean-Marc Meyniel, dirigeant de Caséo, « Être reconnus par ses concessionnaires pour la qualité du travail de l’enseigne à leur service est une réelle satisfaction, je les remercie de leur soutien et de leur reconnaissance. Ces trophées récompensent le travail de toute une équipe, la centrale, dont l’obsession quotidienne est la réussite de nos adhérents dans chacun des domaines pour lesquels nous sommes missionnés : communication, achats, informatique, formation, animation...»