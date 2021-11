Caséo décroche la certification Qualiopi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Caséo Supprimer Valider Valider

L’enseigne de menuiserie annonce avoir obtenu la certification pour ses actions de formation.

Le 18 octobre 2021, Caséo Campus, « l’école » de Caséo, a obtenu la certification Qualiopi qui atteste de la qualité du dispositif développé pour les prestations de formation. Depuis dix ans, l’enseigne de menuiserie et de cuisine sur-mesure propose des formations pour tous les types de postes : « des dirigeants aux poseurs en passant par les commerciaux ou les assistants administratif ». D’après le communiqué, « en plus de 10 ans ce sont plus de 1000 personnes qui ont été formées et ont permis par leur montée en compétences d’accompagner le développement de l’enseigne et de renforcer la qualité de nos prestations auprès des clients ».