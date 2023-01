Caseo cherche à propulser sa marque employeur

Attirer et fidéliser des talents sont devenu des enjeux clés pour la distribution. Et sur un marché de l’emploi tendu, il lui faut redoubler d’effort pour séduire puis garder la perle rare. C’est dans un contexte que Caseo s’est penché depuis 2021 sur sa stratégie « d’employabilité » avec le concours de ses adhérents. De cette réflexion, la tête de réseau a développé, avec l’aide de la société Happy to meet you, une boite à outils pour aider les concessionnaires dans leurs démarches.

Vidéos métiers et livret d'intégration

Déployée à partir de cette année, elle comprend : quatre fiches donnant aux dirigeants et chefs d’agence « toutes les astuces et tous les conseils » pour attirer, recruter, intégrer et fidéliser un salarié ; des vidéos métiers, diffusées sur LinkedIn à raison d’une par mois et disponibles pour les adhérents pour une utilisation locale ; un site internet dédié aux recrutements où chaque annonce publiée est reprise par des sites partenaires (Indeed…) ; un livret d’intégration à chaque embauche comprenant l’histoire et les valeurs du réseau, une fiche d’identité et l’organigramme de l’entreprise adhérente, un bloc-notes.

Pour être plus fort

Parmi les deux derniers outils, il y a une cinquantaine formations différentes dédiées à tous les métiers des magasins via Caseo Campus, organisme certifié Qualiopi. Enfin, la communication des valeurs fondamentales de l’enseigne (engagement, autonomie, proximité et esprit d’équipe) au travers d’affiches. D’après la tête de réseau, « Tous ces outils, qui pourront s’enrichir au fil de leur utilisation, permettront aux adhérents du réseau de mieux recruter, et de mieux fidéliser leurs salariés car nos métiers restent avant tout basés sur la qualité des hommes qui composent les entreprises. Être adhérent Caséo c’est aussi pouvoir mettre en commun des moyens pour être plus fort tout en restant indépendant et acteur local de son marché. »