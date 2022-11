Carte communale : pas d'évolution de son périmètre sans procédure de révision

La sénatrice Christine Herzog (Moselle - UC-R) souhaiterait savoir si le préfet peut, par avenant à la carte communale d'origine, réintégrer des parcelles inconstructibles situées dans le périmètre de la carte communale mais non intégrées à l'origine, comme étant constructibles, "afin de ne pas avoir à redéfinir une nouvelle carte communale, engendrant des frais importants et des délais conséquents".

Non ! répond l'exécutif, qui rappelle que le Code de l'urbanisme ne le prévoit pas car ce "serait en contradiction avec la compétence de principe des collectivités en matière de documents d'urbanisme".

Evolution du projet territorial

La carte communale est un document d'urbanisme "qui permet aux communes de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées". "Elle traduit donc, dans un format notablement allégé par rapport à celui prévu pour le plan local d'urbanisme, le projet de la collectivité pour son territoire, en exprimant l'équilibre entre des enjeux de développement, qu'il s'agisse d'habitat ou d'activité, et de préservation de certains espaces, au regard des besoins qu'elle aura identifiés".

Ainsi, "la transformation de parcelles inconstructibles en parcelles constructibles, sauf à constituer une erreur matérielle au sens de l'article L. 163-9 du Code de l'urbanisme, traduit une évolution du projet territorial, qui devra donc être effectuée dans le cadre de la procédure de révision". La carte communale peut faire l'objet d'une procédure de révision selon les modalités prévues pour son élaboration (article L. 163-8 du code précité) ou faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle (article L. 163-9), ou d'une mise à jour de ses annexes (article L. 163-10). Toutes ces procédures d'évolution sont à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Frais et délais

Dans le cas décrit par la sénatrice, cette procédure d'évolution peut être réalisée dans le cadre d'une révision, dans un délai total de l'ordre de 15 mois pour un coût qui "se situera dans le bas de la fourchette des coûts de l'élaboration, compris en moyenne entre 6 000 et 15 000 euros". A noter que "les frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme restent éligibles au FCTVA (QE n° 21994 du 1er avril 2021, JO Sénat du 11 novembre 2021) et que les services déconcentrés de l'Etat sont à la disposition des élus locaux pour les accompagner dans la mise en œuvre des procédures d'évolution de leurs documents d'urbanisme".

QE n° 02559, réponse à Christine Herzog (Moselle - UC-R), JO Sénat du 20 octobre 2022