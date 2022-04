Carrelage : le salon Cevisama reporté du fait de la crise des matières premières

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Europe Supprimer Guerre en Ukraine Supprimer Carrelage Supprimer Négoce Supprimer Matières premières Supprimer Artisans Supprimer Industrie Supprimer International Supprimer Valider Valider

La manifestation espagnole prévue en juin prochain est décalée, non plus du fait du Covid, mais à cause de la flambée des prix et des pénuries.

Après deux ans d'annulations et de reports pour cause de pandémie, une nouvelle cause frappe le secteur des salons : la crise des matières premières.

Le salon Cevisama, manifestation mondiale autour du carrelage qui devait se tenir à Valence (Espagne) en juin prochain, est décalé. Le prix de l'énergie, couplé à la guerre en Ukraine privant la filière de certaines matières premières venues de ce pays, rend le contexte beaucoup trop tendu pour la tenue d'un salon serein. D'autant que la fermeture du marché russe prive les céramistes espagnols d'un débouché important à l'export.