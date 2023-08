Carrelage grand format : un guide pour améliorer les conditions de travail des carreleurs

Les carreaux de grandes dimensions sont une tendance du marché en évolution croissante. Aujourd’hui, ils peuvent atteindre 120 x 120 cm pour le sol et 120 x 300 cm pour le mur. Du fait de leur encombrement et de leur poids, ils engendrent de nouvelles exigences et des contraintes physiques pour les carreleurs, tant pour la manutention que pour la pose. Les professionnels doivent adapter leurs méthodes de travail et leurs équipements à ces nouveaux produits.

Un diagnostic complet, avec entreprises et fabricants

Face aux difficultés rencontrées par les carreleurs, les Métiers de la maçonnerie et du carrelage de la Capeb et l’Iris-ST ont sollicité l’OPPBTP pour mener une étude, qui s’est déroulée sur 4 ans, de 2018 à 2022. Des fabricants de matériels dédiés à la pose de carreaux de grand format se sont également associés aux travaux (Robotile, Probst, Raimondi, Raizor). Objectifs : analyser les problématiques des professionnels, recenser les solutions techniques existantes et proposer des améliorations.

À LIRE AUSSI Le carrelage, une mise en œuvre à soigner

L’étude s’est particulièrement focalisée sur la pose des carreaux grands formats au sol. Des chantiers de rénovation ont été analysés ainsi que leur impact sur les carreleurs. Ces grands formats génèrent des sollicitations physiques, postures contraignantes et efforts supplémentaires à tous les stades : approvisionnement, découpe, mise en œuvre, reprise et rattrapage. De plus, ils impliquent de nouvelles exigences techniques : le besoin de précision d’alignement et de planéité est amplifié pour éviter les défauts ou les désordres.

Des équipements qui améliorent les conditions de travail

Par la suite, dans le catalogue des équipementiers, des matériels susceptibles de faciliter la pose et de diminuer les efforts des carreleurs ont été recensés. Ils ont fait l’objet de tests d’évaluation par des entreprises volontaires, qui ont mis en évidence leurs points forts, leurs limites, et proposé des pistes d’amélioration de leurs fonctionnalités. Certaines modifications ont abouti, d’autres sont en cours, mais l’étude démontre que le recours à ce type de matériels apporte une réelle amélioration des conditions de travail.

Les équipements expérimentés lors de l’étude, que les fabricants sont susceptibles de faire évoluer, sont les suivants :

▪ Machine de pose de carrelage Carlita – Robotile

▪ Machine de pose Flieguan-M-FXM-30 – Probst

▪ Ventouse électrique Flieguan-Accu-Handy FXAH-120-Grabo-Greenlin et poignées Duo et Solo – Probst

▪ Machine de pose de dalles à aspiration Flieguan-Ergo-stick - FXES-25 – Probst

▪ Ventouse RV175 et ses accessoires Easy Move 150 et Only One – Raimondi

▪ Chariot Tyrrel – Raimondi

▪ Machine de découpe – Raizor

Les enseignements de cette étude ont contribué à l’intégration de nouvelles dispositions de prévention dans des Cahiers de Prescriptions Techniques sur la pose de carreaux de grandes dimensions. L’étude complète, largement illustrée, est disponible en libre téléchargement sur le site preventionbtp.fr.