Carrelage et Bain accueille de nouveaux adhérents

Le réseau Carrelage et Bain, appartenant au groupement Cardev, continue de grandir. Il vient de recruter trois nouveaux indépendants : Ceramic House (Alpes-Maritimes), Carrelage audois (Aude) et Decomat (Dordogne). Par ailleurs, lors de la 39e édition du salon Cersaie qui s’est tenu du 26 au 30 septembre 2022 à Bologne (Italie), l’enseigne a reçu par la Confédération des Industries de la Céramique Italienne le Prix de Distributeur Français 2022.

Lors du rendez-vous annuel du Cersaie à Bologne (Italie), Carrelage et Bain recoit de la Confédération des Industries de la Céramique Italienne le Prix de Distributeur Français 2022.

Pour rappel, créé en 2014 par trois membres fondateurs Vilvert Carrelage (Loire), Groupe Bouillier (Jura) et Carrélia (Drôme-Ardèche-Isère), le réseau Carrelage et Bain regroupe aujourd’hui 31 Indépendants, de spécialistes du carrelage, du revêtement de sol et de l’agencement de la dalle de bain et compte 52 showrooms et agences en France. Le groupement table sur un chiffre d’affaires à fin 2022 de plus de 43 M€ HT.