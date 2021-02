Carrefour et Altarea s'associent pour transformer des centres commerciaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Altarea Cogedim Supprimer Nantes Supprimer Yvelines Supprimer Centre commercial Supprimer Urbanisme commercial Supprimer Carmila Supprimer Valider Valider

Le géant de la distribution et le groupe immobilier se sont associés pour "la transformation et la valorisation d'actifs immobiliers" commerciaux, situés à Nantes (Loire-Atlantique), Sartrouville (Yvelines) et Flins/Aubergenville (Yvelines).

Carrefour et Altarea ont décidé de transformer trois zones commerciales de Nantes (Loire-Atlantique), Sartrouville (Yvelines) et Flins/Aubergenville (Yvelines) en nouveaux quartiers mixtes, "qui insuffleront une nouvelle dynamique à ces territoires et recréeront de la valeur économique", ont annoncé le géant de la distribution et le groupe immobilier dans un communiqué.

"Implantés en zone péri-urbaine au moment de leur construction, les sites que nous allons réhabiliter avec Carrefour ont été gagnés par l'urbanisation", explique Jacques Ehrmann, le directeur général d'Altarea, cité dans le communiqué.

Lieux de vie

Sur ces "sites en copropriété avec Carmila", la foncière contrôlée par Carrefour, environ 25 hectares "deviendront demain, grâce à une refonte complète, des lieux de vie en plus de leur vocation commerciale", explique Carrefour dans le communiqué. L'objectif est de "développer de nouveaux quartiers adaptés aux nouvelles attentes de nos clients et habitants", a précisé Jérôme Nanty, directeur du patrimoine chez Carrefour.