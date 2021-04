Carglass Maison repris par Mutares et HomeServe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Ces deux acteurs sont actionnaires respectivement à hauteur de 80 et 20 % du spécialiste dans les travaux de rénovation, de réparation et de dépannage d'urgence à domicile.

Mutares SE & Co KGaA ne cesse de multiplier les acquisitions en France depuis quelques semaines. Après Primetals Technologies, un spécialiste des installations permettant aux sidérurgistes de fabriquer des bobines de métal, le 6 avril 2020, et en attendant une reprise possible de Lapeyre, le fonds allemand, en joint-venture avec HomeServe France, vient de finaliser le rachat de Carglass Maison. Les deux acteurs sont actionnaires respectivement à hauteur de 80 et 20 % de la spécialiste dans les travaux de rénovation, de réparation et de dépannage d'urgence à domicile.

Sur le même sujet La vente de Lapeyre reportée de deux mois

Une offre élargie sur de nouveaux métiers



Pour HomServe France, cette coacquisition est stratégique comme l’explique son président Guillaume Huser dans un communiqué : « Les synergies que nous allons déployer avec les professionnels de Carglass® Maison nous permettent de poursuivre notre ambition de proposer toutes les réparations, tous les travaux, pour chaque Maison ». Elle va notamment permettre à HomeServe France de proposer une offre élargie pour le dépannage et les travaux en se développant dès demain sur de nouveaux métiers dont la vitrerie, la menuiserie, ou la peinture...

Une tentative de diversification



Pour rappel, Carglass Maison résulte d’une tentative de diversification de l’enseigne de réparation de pare-brise Carglass. En novembre 2017, Belron France, le holding de Carglass, a acquis 80 % de Maisoning, une entreprise créée en 1967, auprès du spécialiste de l'expertise en assurances Prunay.

Carglass Maison, via 28 agences, propose des services de dépannage, de réparation et de rénovation et intervient dans tous les corps d'Etat (serrurerie, plomberie, électricité, peinture, etc.). Ces clients sont des particuliers, des assureurs et des gestionnaires de biens.