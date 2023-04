Capture du CO2 : l'arme de décarbonation massive des cimentiers ?

Sur les 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui présentaient jeudi 5 avril leurs feuilles de route de décarbonation à Bercy dans le cadre d'un point d'étape sur la planification écologique, 19 sont des cimenteries (Calcia, Eqiom, Holcim, Vicat). Et le CCS ("Carbon capture and storage"), la capture et le stockage du CO2 semble s'imposer comme leur recours d'avenir.