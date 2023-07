Captage et de transport du CO2 d’origine industrielle : le Grand Ouest lance GOCO2

Ce lundi 10 juillet 2023, Elengy, GRTgaz, Heidelberg Materials, Lafarge, Lhoist et TotalEnergies ont annoncé le lancement du projet de décarbonation Grand Ouest CO2.

Ce projet soutenu par la Région des Pays de la Loire et le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) a pour objectif de développer un programme d’investissement permettant le captage du CO2 sur les sites industriels, son acheminement par canalisation jusqu’au terminal d’export maritime de Saint-Nazaire à destination des zones de stockage géologique permanent, pour une capacité estimée à 2,6 millions de tonnes par an à l’horizon 2030. Il pourrait même transporter et exporter jusqu’à 4 millions de tonnes par an de CO2 en 2050, soit plus de 75% des émissions industrielles du Grand-Ouest de la France à cet horizon.

Bénéficiant en partie d’infrastructures déjà existantes au sein du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, GOCO2 permettra à terme de transporter les émissions de CO2 provenant d’autres industriels du Grand-Ouest, ou du CO2 biogénique issu notamment de l’épuration du biométhane. Il constituera également un atout pour attirer de nouveaux sites industriels sur le territoire en offrant un accès à une infrastructure de décarbonation.

Ce projet s’inscrit dans la Stratégie de captage, d’utilisation et de séquestration du carbone (CCUS) de l’Etat (France 2030) ainsi que dans l’Appel à Projet Zones Industrielles Bas Carbone (ZIBAC) de l’ADEME.