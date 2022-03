Capeb et Tereva reconduisent leur partenariat autour de la rénovation énergétique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Téréva Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de cet accord, la filiale du Groupe Martin Belaysoud, s’engage à présenter des solutions et outils spécifiquement conçus à destination des ECO Artisans RGE.

Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, via sa filiale Béranger Développement, et Didier Flavenot, président de Téréva, ont reconduit leur dispositif autour de la rénovation énergétique inauguré en 2018 avec la collaboration de Butagaz. Dans le cadre de cet accord, l’enseigne du Groupe Martin Belaysoud s’engage à présenter dans son catalogue et sur son site e-commerce téréva-direct des solutions et outils spécifiquement conçus à destination des Eco Artisans RGE. « Téréva mettra en avant, également, le dispositif de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) « Artiprimes Butagaz-Capeb » ainsi que les marques Eco Artisan, Eco Rénovation, Handibat et les modules de formation Feebat, auprès de ses entreprises clientes ou qui sont référencées chez Téréva. »

De son côté, la Capeb s’engage, via ses structures départementales, « à informer ses entreprises

adhérentes des solutions proposées par Téréva, spécialement adaptées aux rénovations énergétiques. Elle fera également bénéficier à Téréva du dispositif des CEE, géré par Butagaz et la Capeb (Artisprimes) ».