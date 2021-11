Cannes : une nouvelle aire de jeux dans le square d’Aurèle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Espaces publics Supprimer Valider Valider

La Ville de Cannes a offert un nouveau visage à l’aire de jeux du square d’Aurèle.

La mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) a engagé en septembre dernier des travaux de rénovation sur l’aire de jeux du square d’Aurèle. Les 200 m2 du site ont été recouverts d’un nouvel enrobé. L’opération a aussi permis d’installer trois jeux sur ressort, trois panneaux ludiques et trois toboggans. Une passerelle filet, quatre agrès de grimpe et une nouvelle structure avec rampe pour fauteuil roulant ont également été mis en place. Cette dernière améliore l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Selon la collectivité, le projet a pour objectif d’offrir un espace de jeux ainsi que de détente plus esthétique et plus agréable pour accueillir les familles. Précisons que cet aménagement fait partie de l’initiative « Plan squares », portée par la Ville de Cannes. Celle-ci vise principalement l’amélioration de la qualité de vie des familles et de l’attractivité de la cité, grâce à des rénovations et à la création d’espaces ludiques. Depuis 2014, 8 nouveaux espaces ludiques ont vu le jour, et 17 autres ont été réhabilités.