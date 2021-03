Cannes : un nouveau gymnase pour le collège Gérard Philipe en 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Education Supprimer Valider Valider

À Cannes, un nouvel équipement de qualité sera dédié à la pratique sportive des collégiens et des associations en 2026.

La Ville de Cannes et le Département des Alpes-Maritimes se lancent dans la construction d’un nouveau gymnase de plus de 1 500 m² pour le collège Gérard Philipe, dans le secteur de Ranguin, à Cannes, au sein du quartier de La Bocca. Ce projet, s’inscrivant dans le cadre du « Plan collèges avenir », prévoit également la rénovation du gymnase communal déjà existant.

Ce futur gymnase sera de type « C », homologué pour les compétitions sportives. Il permettra la pratique de tous les sports collectifs et disposera de gradins pour accueillir le public. À cela s’ajouteront des locaux de rangement et des sanitaires. La fin des travaux est prévue pour 2026.

Une convention de répartition financière a été conclue pour réaliser ce programme. Elle prévoit un investissement à hauteur de 80 % de la part du Département et de 20 % pour la Ville de Cannes.