Cannes : un nouveau centre de gérontologie en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Equipement sanitaire Supprimer Valider Valider

La future maison de retraite médicalisée publique de Cannes Simone Veil remplacera, en 2023, les centres de gérontologie d’Isola Bella et des Broussailles.

La Ville de Cannes (Alpes-Maritimes) engage la réalisation d’un nouveau centre de gérontologie dans la partie sud du site de l’hôpital Simone Veil, près des plateaux techniques du centre hospitalier. La pose de la première pierre a été effectuée le 18 février dernier.

Selon David Lisnard, maire de Cannes, la concrétisation de ce projet constitue l’un de ses engagements prioritaires en faveur des personnes âgées dépendantes et à faibles ressources. Elle permettra une réelle prise en charge dans un établissement qualitatif. Cette nouvelle maison de retraite médicalisée publique offrira de meilleures conditions de vie aux futurs résidents. Elle proposera, à terme, une généralisation des chambres individuelles. Les résidents et le personnel auront également à leur disposition des espaces de repos et d’écoute. Ce futur centre de gérontologie ouvrira ses portes en 2023.