Cannes : signature des contrats de territoires urbains « Horizon 2026 »

La mairie de Cannes, la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins et le Département des Alpes-Maritimes ont signé les conventions autour des contrats de territoires urbains le 23 novembre 2021. Conformément aux objectifs établis, un budget de 28 M€ sera mobilisé sur la période 2021-2026 afin de concrétiser divers projets d’amélioration du cadre de vie cannois.

Au total, 23 opérations bénéficieront du financement octroyé par le Département. Une enveloppe de 15,5 M€ permettra notamment de soutenir 11 grands projets de l’agglomération. Les 12 M€ restants serviront à la réalisation de 12 autres projets envisagés par la Ville. Le contrat urbain a été mis en place afin d’accompagner les projets de développement durable et faire du territoire cannois une terre exemplaire en matière de transition écologique.

Les opérations prévues porteront entre autres sur la restructuration des réseaux d’assainissement de la Croisette à Cannes, l’aménagement d’itinéraires cyclables boulevard Alexandre-III, la réalisation d’un grand pôle culturel et numérique pour la jeunesse à Budin, la requalification du ponton de la Darse à la Bocca, et la création du pôle art moderne et contemporain au centre d’art La Malmaison.