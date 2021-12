Cannes : requalification de l’avenue de Grasse, acte 3

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Les travaux de requalification de l’avenue de Grasse, à Cannes, entrent dans leur troisième phase.

À Cannes (Alpes-Maritimes), la requalification de l’avenue de Grasse concerne désormais la section comprise entre le boulevard du Périer et la place de Rocheville. Cette troisième phase du chantier concerne la mise en sens unique entrant, de la commune du Cannet vers celle de Cannes.

Dans le cadre de l’opération, de nombreux travaux d’aménagement sont réalisés en parallèle. Les réseaux aériens sont enfouis pour libérer et embellir l’espace visuel. Les trottoirs sont refaits avec un enrobé rouge et des bordures roses. Des accès pour les personnes à mobilité réduite sont aménagés sur les cheminements piétons en plus d’une réfection de la voirie. Des aménagements paysagers sont également entrepris, avec la plantation d’arbres, ainsi que la rénovation du mobilier urbain, de l’éclairage et de la signalisation. De son côté, la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins s’est engagée dans le renouvellement du réseau d’eau pluviale et la création d’un nouveau giratoire au carrefour situé entre l’avenue des Broussailles et l’avenue de Grasse.

Rappelons que le projet de requalification, porté par la mairie de Cannes, vise à valoriser la qualité de vie des riverains et assurer la sécurité des usagers. Dans cette optique, deux autres phases sont prévues sur les tronçons Monti-Monti et Monti-Louis-Blanc.