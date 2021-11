Cannes : Phase 2 de la modernisation et de la sécurisation du secteur Hoche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Valider Valider

La phase 2 des travaux concerne les rues du 24-Août, des Frères-Casanova et d’Hélène-Vagliano.

À Cannes (Alpes-Maritimes), la modernisation et la sécurisation du secteur Hoche se poursuivent. Les travaux entrent dans leur deuxième phase après l’inauguration en mars dernier du réaménagement de la rue du Maréchal-Foch. Lancée en octobre dernier avec des travaux préparatoires de modernisation des réseaux souterrains, l’opération porte sur la rénovation et l’aménagement des rues du 24-Août, des Frères-Casanova et d’Hélène-Vagliano.

Les travaux prévus consistent à rénover les voies avec des matériaux nobles, à renouveler le mobilier urbain, et à sécuriser le site par l’ajout de mâts d’éclairage en complément de l’éclairage fonctionnel en façade. La trame végétale urbaine sera, en outre, développée par l’ajout de jardinières dans la zone piétonne. La rue des Frères-Casanova sera réaménagée dans un esprit « placette » avec notamment un élément central artistique.

Tout au long des opérations, les accès piétons aux commerces et aux habitations seront maintenus. En outre, la circulation automobile sera interdite, section par section, en fonction de l’avancée des travaux.

Ce chantier de requalification s’achèvera au printemps 2022. Il sera inauguré avant le Festival de Cannes.