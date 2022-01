Cannes : les travaux du débarcadère de l’île Sainte-Marguerite sont en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Cannes s’engage à réaménager et à rénover le débarcadère de l’île Sainte-Marguerite.

À Cannes (Alpes-Maritimes), la première phase des travaux de restauration du débarcadère de l’île Sainte-Marguerite a débuté au mois de décembre 2021, pour une fin programmée au printemps 2022, tandis que la deuxième phase se déroulera entre l’automne 2022 et le printemps 2023. L’opération, d’un montant prévisionnel de 4 M€, va permettre de conforter l’engagement de la municipalité de Cannes pour préserver et valoriser ce littoral emblématique qui participe à la renommée de cette ville, et pour offrir aux Cannois et aux visiteurs un dépaysement total.

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs de l’île Sainte-Marguerite, l’ensemble des ouvrages existant sur sa zone d’embarquement et de débarquement sera rénové, conforté, végétalisé et rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux se concentrent sur la démolition et la reconstruction totale des pontons n° 2 et n° 3, qui seront protégés par des portillons d’accès. Le débarcadère bénéficiera d’une extension, et le quai d’accueil d’un revêtement en béton désactivé (béton composé de granulats apparents : sable, graviers, cailloux, galets, etc.) et d’une passerelle de 2 mètres, pour une zone d’attente plus large et ombragée. Celle-ci sera constituée d’un muret-banc en pierre et d’un point d’information sur les horaires des bateaux-navettes. L’éclairage du débarcadère sera assuré par des bornes lumineuses basses installées sur les pontons.