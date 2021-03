Cannes : le square des Oliviers se modernise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Le square des Oliviers, à Cannes, est en cours de rénovation et dévoilera un nouveau visage au printemps.

Pour mieux accueillir les riverains et les familles, le square des Oliviers, à Cannes (Alpes-Maritimes), s’offre une seconde jeunesse. Les travaux de rénovation sur place entrent dans le cadre de la continuité du « Plan Squares » lancé en 2014. Avec ce programme, la commune souhaite valoriser, protéger et créer de nouveaux parcs verdoyants dans tous les quartiers. Le site du square des Oliviers en fait partie. À l’œuvre depuis septembre 2020, ouvriers et engins de chantier travaillent à son embellissement. Les travaux concernent notamment l’installation de toilettes publiques, la mise en place de nouveaux cheminements pour protéger les pelouses et la création d’une aire de jeux. Le coût de cette réhabilitation s’élève à plus de 348 k€.

David Lisnar, maire de Cannes, s’est rendu au square des Oliviers pour constater l’avancement global du chantier, dont l’ouverture doit se faire en mars 2021. Ce programme vise à renforcer l’objectif prioritaire de la municipalité : rendre Cannes toujours plus belle et agréable à vivre pour les familles. « Cette rénovation s’inscrit dans une politique municipale de valorisation, d’embellissement, de création et d’extension des squares et jardins communaux, et répond à deux objectifs : aérer la ville et rendre service aux familles », a confié l’élu.