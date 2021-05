Cannes : le ponton de la Darse s’offre une seconde jeunesse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le ponton de la Darse fera d’ici peu l’objet d’importants travaux de réfection.

La municipalité de Cannes (Alpes-Maritimes) va engager des travaux de réhabilitation du ponton de la Darse, situé boulevard du Midi-Louise Moreau, d’ici septembre 2021. Cette opération, estimée à 4 M€, s’inscrit dans le cadre du prolongement du projet BoccaCabana, qui consiste à embellir et valoriser le littoral cannois. Les travaux vont s’étaler jusqu’en mai 2022. Pour rappel, considéré comme dangereux, ce ponton est fermé au public depuis 2008. Un ponton est une plateforme flottante ou sur pilotis reliée au rivage servant de point d’arrivée et de départ, ainsi que de stationnement, aux bateaux de voyageurs.

Cette réhabilitation du ponton de la Darse prévoit, entre autres, la reprise de la structure et son habillage esthétique. S’y ajoute l’aménagement de deux pontons de 22 mètres en extrémité. L’opération garantira « une intégration paysagère harmonieuse, avec l’usage de matériaux qualitatifs, pour rester fidèle à l’identité conviviale et familiale du littoral boccassien », souligne David Lisnard, maire de Cannes. La nouvelle infrastructure, couvrant une surface de 1 548 m², sera propice aux sorties, tant familiales que sportives. Il sera aussi possible d’y pratiquer la pêche à la ligne. L’équipement sera doté de garde-corps pour assurer la sécurité des promeneurs.