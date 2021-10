Cannes : la chapelle Saint-Cassien sera rénovée en avril 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La Ville de Cannes va lancer la rénovation de la chapelle Saint-Cassien. L’opération s’étalera jusqu’en avril 2022.

La mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) prévoit de rénover la chapelle Saint-Cassien située dans le quartier de La Bocca. Ce projet inclut la réfection totale de la toiture du porche, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité des abords du bâtiment et du parvis sous le porche. Les travaux consisteront à améliorer les menuiseries, à remplacer le chauffage, et à mettre aux normes les réseaux électriques et l’éclairage. Ils concerneront aussi la reprise des fondations, ainsi que le drainage et la canalisation des eaux de pluie aux abords de la chapelle.

Notons que les aménagements devraient s’étaler jusqu’en avril 2022. Outre les premiers travaux effectués sur la maçonnerie et la toiture de la nef en 2018, ces opérations visent à préserver, restaurer et embellir l’édifice. Ces objectifs s’inscrivent notamment dans le « Plan églises », une initiative de la mairie de Cannes qui a pour objectif de protéger et de mettre en valeur l’identité et le patrimoine de la ville.