Cannes : fermeture de l’hôtel Carlton pour rénovation jusqu’au printemps 2023

L’hôtel Carlton fermera ses portes pour des travaux de rénovation à Cannes.

L’hôtel Carlton fera l’objet d’une réfection totale jusqu’au printemps 2023 à Cannes (Alpes-Maritimes). Cette longue période de travaux laissera le temps au décorateur Tristan Auer et à l’architecte Richard Lavelle d’étudier et de repenser soigneusement l’intérieur du bâtiment. Les travaux concernent surtout la rénovation des 343 chambres et suites, et de la réception. La création d’une salle de réunion semi-enterrée de 800 m² et de quatre salles modulables est aussi prévue. L’extension de deux ailes permettra d’accueillir 37 suites et un espace extérieur dessiné par le paysagiste Land’Act.

À noter que les travaux de rénovation de l’hôtel Carlton sont entièrement financés par Katara Hospitality, le propriétaire qatari de l’hôtel de luxe. Le budget s’élève à 250 M€, soit l’un des plus gros investissements hôteliers de la Côte d’Azur.