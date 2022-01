Cannes : extension du gymnase des Mûriers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le gymnase des Mûriers, à Cannes, fera l’objet d’une rénovation.

Le conseil municipal de Cannes (Alpes-Maritimes) a décidé d’agrandir le gymnase des Mûriers, situé dans le quartier de La Bocca. Le projet prévoit l’aménagement d’un club house, la rénovation des espaces de vie et l’extension de la surface du gymnase. L’opération inclut aussi la création d’une nouvelle tribune avec un nouvel habillage architectural pour la façade. Les travaux devraient démarrer en mai prochain. Ils porteront dans un premier temps sur le désamiantage et la reconstruction de la tribune. La construction du club house et les aménagements intérieurs seront lancés au mois d’octobre 2022.

Le nouveau complexe sportif sera opérationnel dans le courant de l’année 2023. À terme, il offrira un cadre plus adapté pour les compétitions nationales de l’AS Cannes Mandelieu Handball ainsi que pour les matchs des clubs et associations cannoises. Précisons que sa réalisation s’inscrit dans le cadre du contrat de territoire urbain « Horizon 2026 », lancé par la Ville et le Département des Alpes-Maritimes.