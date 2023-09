Canicule sur les chantiers : LFI veut adapter le Code du travail

« Mon ami travaille dans le bâtiment à Toulouse […] Alors que la météo annonçait des températures supérieures à 40 degrés, lui et ses collègues ont quand même travaillé. […] Un de ses collègues a fait un malaise, mais ils ont dû continuer le travail sans que cela inquiète le chef de chantier. […] Leur responsable dit qu’il n’a aucune obligation légale de fermer les chantiers plus tôt. » Ce témoignage anonyme figure en ouverture de l’exposé des motifs de la proposition de loi « visant à adapter le Code du travail aux conséquences du réchauffement climatique », déposée le 20 juillet dernier par les députées Mathilde Panot et Caroline Fiat (La France insoumise (LFI)).

D’après les rapports de Santé Publique France, 47 personnes ont perdu la vie au travail des suites de l’exposition à de fortes chaleurs entre 2017 et 2021. Dans un scénario à +2 degrés à la fin du siècle, les phénomènes aujourd’hui exceptionnels de fortes chaleurs constitueront la norme. « Ainsi, l’Europe subira de fortes chaleurs de mai à octobre, contre juin à septembre aujourd’hui, et des pics de température à 50 degrés », alertent les parlementaires.

Danger à partir de 28° pour une activité professionnelle physique

Or, malgré les diverses mesures prévues par le Code du travail en sus de l’obligation de sécurité de l’employeur et du dispositif du droit de retrait (obligation de protection contre les conditions atmosphériques, prise en compte des ambiances thermiques dans la démarche d’évaluation des risques, renouvellement et ventilation de l’air ….), « la France est en retard », assènent les auteures de la proposition de loi.

Pour mémoire, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pointe l'existence d’un danger au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et de 28 °C pour un travail nécessitant une activité physique. Mais si le Code du travail reconnaît les « températures extrêmes » comme facteurs de risques professionnels, « il n’indique aucun seuil de température au delà duquel l’activité peut être réduite voire arrêtée », soulève le texte. Tout au plus une circulaire publiée par la direction générale du Travail au printemps dernier invite-telle les entreprises à adapter l’organisation du travail en prévision de fortes chaleurs dans des secteurs comme celui du BTP. L’administration rappelle aussi la nécessité pour l’employeur d’arrêter les travaux en cas d’inefficience des mesures prises. Des dispositions néanmoins insuffisantes aux yeux des deux députées.

La proposition de loi prévoit ainsi l’introduction d’un nouveau chapitre relatif à la prévention des risques d’exposition aux températures extrêmes dans le Code du travail. En cas d’activation du niveau 4 de vigilance météorologique départemental, l’employeur devrait prendre « les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter temporairement leur activité sans perte de salaire ». Le texte limite en outre à 6 heures par jour le temps de travail en cas d’activation du niveau 3.

Prise en charge automatique par le régime « chômage intempéries »

Autre mesure : l’instauration de temps de pause de vingt minutes toutes les deux heures lorsque le mercure dépasse 33° C sur un lieu de travail.

Les deux députées se saisissent par ailleurs de la question de l'assouplissement du régime de chômage intempéries du BTP. A ce jour, les fortes chaleurs ne figurent pas au nombre des circonstances retenues à ce titre (neige, verglas…) par deux instructions ministérielles de 1947. La profession admet uniquement une prise en charge au cas par cas sous certaines conditions, notamment lorsque le département concerné est placé en vigilance orange ou rouge. Prenant acte des recommandations formulées en avril dernier par le Conseil économique social et environnemental (Cese), le texte complète ainsi la notion d’« intempéries » retenue par le Code du Travail en y introduisant les « températures trop élevées ou insuffisantes ».

Arrêt du chantier par l’inspection du travail

Le régime du chômage intempéries pourrait d’ailleurs « être étendu à d’autres professions exposant davantage les travailleurs au risque de températures trop élevées », envisagent les auteures du texte.



Autre mesure intéressant le BTP : les agents de contrôle de l’inspection du travail pourraient procéder à des arrêts temporaires de travaux ou d’activité sur un chantier « en cas de conditions atmosphériques présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». Reste à connaître le sort qui sera réservé à cette proposition de texte dont l’examen n’a, pour l’heure, pas été programmé.