Canicule : situation critique pour les sans-abris, grands oubliés du changement climatique

Sollicitée par la Cour des Comptes pour analyser les besoins des personnes en situation de précarité, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) a enquêté entre le 8 et le 23 juin 2023 auprès de 198 associations et tire la sonnette d’alarme sur l’insuffisance des moyens de protection, alors que de nombreuses personnes sont actuellement remises à la rue en raison des fermetures de places d’hébergement et des réductions budgétaires gouvernementales.