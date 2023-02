Candidatures aux Prix de Docomomo France

Docomomo France (association pour la documentation et la conservation des édifices et sites du Mouvement moderne) a été créée en 1991. Elle rassemble des personnes d’horizons variés : historiens, architectes, étudiants, enseignants, professionnels du patrimoine, citoyens et, toutes personnes animées par leur engagement pour la valorisation et la protection de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages du XXe siècle.



Docomomo France propose deux bourses d’aide :



Recherche en doctorat à partir de la 2e année, d’un montant de 2000 euros ;

Aide à la publication d’une thèse achevée et soutenue, d’un montant de 2000 euros.



Les candidatures sont à envoyer à prix@docomomo.fr



Les référents de la procédure, Catherine Compain-Gajac et Loup Calosci, membres du CA de Docomomo France, peuvent être contactés à prix@docomomo.fr



Date limite du dépôt de candidatures 28 février 2023 à minuit .