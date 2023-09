Candidatez à l'Equerre d'argent, après le 22 septembre il sera trop tard

Pour les surchargés de la rentrée qui n’avaient pas eu le loisir de finaliser leur dossier ou les indécis qui hésitaient encore à candidater pour l’édition 2023 de l’Equerre d’argent, il est encore temps. La date de clôture des inscriptions aux Prix d’architecture organisés par les revues «Le Moniteur» et «AMC» est en effet repoussée au 22 septembre minuit.

Ce délai de deux semaines permettra aux participants, maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage, de soumettre une ou plusieurs réalisations achevées au cours de l’année écoulée et donc de déposer sereinement photos, esquisses, argumentaires, sur la plateforme numérique dédiée.

Pour le reste de la procédure, rien ne change : les réalisations concurrentes doivent avoir été livrées entre le 1er septembre 2022 et ce 31 août 2023 sur le territoire français et ce, quelle que soit la nationalité de leur concepteur. Peuvent concourir quatre catégories de programmes : «Espaces publics et paysagers», «Culture, jeunesse et sport», «Lieux d’Activités» et «Habitat».

S’y ajoute une cinquième, la «Première œuvre», qui vise spécifiquement à mettre en avant une jeune génération de concepteurs. Dans ce cas, les opérations candidates peuvent être de toutes natures, à condition que leurs architectes ou paysagistes n’aient pas dépassé l’âge de 35 ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme de leur projet.

Palmarès, le 20 novembre

Parmi ces concurrents, 25 seront d’abord sélectionnés par un comité de journalistes issus des rédactions des deux revues. Ces «nommés» seront ensuite présentés à un jury de professionnels. Il reviendra à ces derniers de désigner un lauréat par catégorie mais aussi de choisir quelle réalisation mérite la distinction suprême, c’est-à-dire l’Equerre d’argent 2023.

L’an dernier, cette palme avait été décrochée par la Médiathèque Charles-Nègre de Grasse et avait ainsi consacré l’excellence du travail des agences Beaudouin Architectes et Ivry Serres Architecture ainsi que l’engagement de la municipalité des Alpes-Maritimes, maître d’ouvrage de l’équipement.

Le palmarès 2023 sera annoncé 20 novembre prochain, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Station F, dans le XIIIe arrondissement de Paris.