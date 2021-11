Canal Seine-Nord Europe : les opérations de préparation du chantier ont été lancées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Canal Seine-Nord Europe Supprimer Valider Valider

Les aménagements préalables au chantier du canal Seine-Nord Europe viennent de commencer.

Depuis le début de l’automne, des travaux d’aménagement sont menés dans les communes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez (Oise). Ils portent notamment sur la création de deux quais sur le canal latéral de l’Oise et le futur canal Seine-Nord Europe. Les travaux devraient être achevés avant la fin de cette année, mais les deux sites ne seront mis en service qu’en 2024.

Dans les communes de Clairoix, de Choisy-au-Bac, de Thourotte et de Montmacq (Oise), des opérations visant à libérer les emprises du futur chantier ont été lancées cet automne. Elles consistent, entre autres, à débroussailler et à déboiser les terrains. Les réseaux d’électricité, ainsi que de gaz et de fibre ont aussi été détournés.

Selon le calendrier de réalisation du projet, les travaux préparatoires se poursuivront dans le secteur 2, entre Passel (Oise) et Allaines (Somme), jusqu’en 2023. La phase de construction proprement dite ne sera lancée que mi-2023.