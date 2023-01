Canal Seine-Nord-Europe : demandez le programme !

Alors que les travaux préparatoires de la première portion du canal Seine-Nord-Europe ont démarré à l’automne 2022, l’année 2023 verra le projet accélérer avec l’attribution en septembre du marché de la première écluse, celle de Montmacq (6,41 m de chute). L’ouvrage s’inscrit dans le secteur Compiègne-Passel (Oise), sur lequel les travaux de rescindement de la rivière ont commencé. Ce reméandrage permettra de construire l’avant-port de l’écluse et quatre ponts autorisant le passage de bateaux à grand gabarit.

Ecluses de grande chute

A partir de Passel, la nouvelle voie d’eau s'éloigne du canal du Nord, dont les 5,90 m de large et les 19 écluses ne sont pas adaptés à la circulation des « grands rhénans » et autres convois poussés, pour s’implanter un peu plus à l’ouest. Les deux dernières écluses, à Marquion-Bourlon et Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais), afficheront une hauteur de chute de 25 m. « Nous avons choisi d’avoir un maître d’œuvre unique pour les écluses de grande chute afin d’obtenir des ouvrages standardisés », explique Benoît Deleu, directeur technique de la Société du canal Seine-Nord-Europe (SCSNE).

