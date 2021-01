Canal de la Sambre à l’Oise : le point sur l’avancement des travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux fluviaux Supprimer Valider Valider

Le projet de réalisation du canal de la Sambre à l’Oise suit son cours.

Lancés en 2019, les travaux de réalisation du canal de la Sambre à l’Oise se poursuivent malgré la crise sanitaire. Le mercredi 6 janvier dernier, le comité stratégique s’est réuni pour faire état de l’avancement du projet.

Au cours de l’année 2020, Voies Navigables de France (VNF), le maître d’ouvrage, a rénové 15 écluses situées entre Etreux (Aisne) et Tupigny (Aisne). Ce gestionnaire public en charge du réseau des voies navigables de France a aussi effectué des travaux de raclement entre l’écluse d’Origny-Sainte-Benoîte et le pont-canal de Macquigny. Ceux-ci ont permis d’extraire 17 000 m3 de sédiments. En mai, VNF a achevé la reconstruction de deux ponts-canaux. Dernièrement, en novembre, l’établissement a installé de nouvelles arches sur le pont de Vadencourt et assemblé les poutres métalliques du pont de Macquigny.

Dans le courant de l’année, VNF poursuivra les travaux de dragages avec l’extraction de 38 000 m3 de sédiments. Il remplacera aussi les portes de six écluses et fera une remise à niveau des automatismes ainsi que des équipements électriques et hydrauliques pour celles situées entre Hannapes (Aisne) et Origny-Sainte-Benoît (Aisne). Enfin, des travaux de finition seront réalisés sur les deux ponts-canaux.

Le comité stratégique rouvrira officiellement le canal d’ici l’été 2021.