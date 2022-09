Canada : NGE embarque pour la construction de l'Ontario Line à Toronto

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée NGE Supprimer Canada Supprimer International Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

Au sein du groupement soumissionnaire privilégié pour le lot Matériel roulant, systèmes, exploitation et maintenance, NGE est chargé des travaux ferroviaires et de la construction du dépôt de la future ligne.

Le lot RSSOM (Rolling Stock, Systems, Operations and Maintenance soit Matériel roulant, systèmes, exploitation et maintenance) est l’un des trois contrats de partenariat public privé du projet de construction de l’Ontario Line, une nouvelle infrastructure de mobilité durable de la ville de Toronto, longue de 15,6 kilomètres, dont la moitié sera souterraine, et qui comprendra 15 stations.

Connect6ix, consortium dont fait partie NGE (voir encadré), s’est classé premier suite à l’évaluation de l’appel d’offres pour ce lot reçu en juin 2022.

Connect 6ix • Groupement leader : Plenary Americas, Hitachi Rail STS SpA, Webuild Group (Salini Impregilo Canada Holding Inc.), Transdev Canada Inc. • Conception : Hitachi Rail STS Canada, Inc., IBI Group Professional Services (Canada) Inc. • Construction : Hitachi Rail STS Canada, Inc., Webuild Group (Astaldi Canada Design & Construction Inc. and Salini Impregilo Civil Works Inc.), NGE Contracting Inc., filiale Canadienne du Groupe NGE. • Opérations, Maintenance et Réhabilitation : Hitachi Rail STS Canada, Inc, Transdev Canada Inc. • Conseil Financier : National Bank Financial Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Au sein de ce groupement, NGE sera chargé de la réalisation des travaux ferroviaires et du dépôt de la ligne qui a terme reliera le Centre des sciences de l’Ontario au Parc des Expositions de Toronto et permettra des interconnexions avec les autres lignes de métro, de trains et de bus pour un trafic estimé à 388 000 voyageurs par jour.

Le consortium va maintenant entamer les discussions avec Infrastructure Ontario (IO) et Metrolinx. Le contrat définitif devrait être signé d’ici la fin de l’année.