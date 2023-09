Calypso Split, nouveau chauffe-eau thermodynamique d’Atlantic

La gamme Calypso d’Atlantic s’enrichit d’une nouvelle version, Calypso Split, entièrement fabriqué en France. Performant et conçu pour être plus facile à installer, ce chauffe-eau thermodynamique peut s’intégrer dans diverses configurations, en neuf ou en rénovation, en logements individuels ou en petits immeubles d’habitation collectifs.

La gamme se compose de 3 capacités de cuve pour les besoins d’un foyer de 2 à 5 personnes (vertical mural de 150 l ou 200 l et vertical sur socle de 270 l), et d’une pompe à chaleur extérieure au R32, silencieuse et performante. Celle-ci permet de réaliser jusqu’à 72% d’économie d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique standard. La liaison entre les deux unités a été portée à 20 mètres, avec un fonctionnement optimal jusqu’à 15 m de dénivelé, soit la hauteur de 5 étages.

Technologies intelligentes et services inclus

Connecté, le chauffe-eau thermodynamique Calypso Split est simple à programmer et pilotable à distance, via le wifi et l’application CozyTouch. Il dispose des modes Eco+, Absence, Boost et du réglage et de la visualisation de la quantité d’eau chaude disponible. Le raccordement avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation est inclus de série.

La cuve et la PAC sont garanties 5 ans et la garantie express pièces d’Atlantic assure l’envoi sans frais des pièces à changer en 24 h partout en France. Eligible aux CEE et au dispositif MaPrimeRenov’, Calypso Split permet un retour sur investissement entre un et trois ans.