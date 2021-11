Calendrier fragilisé pour l’objectif Zéro artificialisation nette

Loi Climat et Résilience

L’objectif Zéro artificialisation nette butte sur la première échéance fixée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 : celle des conférences régionales des schémas de cohérence territoriale (Scot), qui doivent se réunir avant le 22 février prochain. Les maires et les régions de France demandent un report d’un an.