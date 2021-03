CAIB devient une marque unique pour l'ensemble des réseaux de distribution

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filiale en distribution du groupe Liébot fusionne toutes ses marques en une seule, pour une meilleure existence.

En négoce comme en GSB et dans les réseaux spécialisés, la filiale de Liébot, CAIB, devient une marque unique pour l'ensemble de sa gamme, qui couvre l'alu, le PVC, le mixte et les portes d'entrée. Une nécessité pour exister auprès du grand public, très prescripteur dans le domaine. Les marques en négoce (Peralu, Arplast, Sphinx) et en réseaux spécialisés (Domio) disparaissent donc au profit de cette marque unique, qui facilitera la communication globale de la marque, très ancrée dans les différents univers de distribution.