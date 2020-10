«Il faut que les mesures de soutien annoncées par le gouvernement soient accélérées», Philippe Taboret (Cafpi)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Confinement Supprimer Plan de relance Supprimer Valider Valider

Fort de l'expérience du premier confinement le courtier est prêt a poursuivre ses activités à distance.

Pour Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi, « les services publics et les entreprises du BTP restant ouverts, l’activité immobilière peut se maintenir. De notre côté, chez Cafpi, nous continuons de travailler et d’accompagner notre clientèle dans la recherche de financement, tout en respectant les mesures sanitaires.

Notre expérience précédente, lors du premier confinement, nous a permis d’ajuster nos méthodes et nos outils. Nos conseillers sont équipés pour traiter toutes les demandes à distance et nos plateaux sont organisés pour gérer les dossiers et les faire aboutir.



Nous sommes prêts avec nos partenaires, banquiers et professionnels immobiliers, à assurer notre prestation de service pour accompagner chaque projet immobilier, répondant au besoin primaire de se loger.



Le business va cependant continuer de ralentir, il faut donc que les mesures de soutien et de relance annoncées par le gouvernement soient confirmées et accélérées. »