Cachan : Spie Batignolles Boyer vient de livrer 87 nouveaux logements à l’École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie

Les 87 logements de la résidence Bonnet de l’École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP Paris) ont été livrés à Cachan par Spie Batignolles Boyer.

La société Spie Batignolles Boyer a finalisé la livraison des 86 studios, de 20 à 27 m², et de l’appartement T2 de 40 m² de la résidence Bonnet de l’ESTP Paris sur le site de Cachan (Val-de-Marne). Cet ensemble a été conçu à l’intérieur d’une résidence neuve haut de gamme de plus de 2 000 m² en R+5 sur le campus de l’école.

Les travaux ont débuté en mai 2019 et répondent aux objectifs de déploiement de nouveaux programmes de formation lancés par l’ESTP Paris. On y trouve des espaces desservis à chaque étage par une rue intérieure totalisant près de 700 m² sur l’ensemble des cinq niveaux du bâtiment. Ce dernier dispose de trois grandes terrasses sur trois de ces niveaux, dans le but de créer des interactions entre les utilisateurs.

Les étudiants disposent au rez-de-chaussée de leur propre salle de bureaux de 85 m². Un parc de stationnement de plus de 40 places se trouve en sous-sol et un autre de 28 places est disponible à l’extérieur. La structure des espaces intérieurs a été dessinée par le cabinet d’architecture Phocas Nahon Architectes (PNA) Project.