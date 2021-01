Cachan : le vieux restaurant universitaire sélectionné dans le cadre du plan de relance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Quelques millions d’euros seront consacrés à la réhabilitation thermique du restaurant universitaire de Cachan.

Dans le cadre de l’appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et de l’enseignement supérieur, le Crous de l’académie de Créteil (Val-de-Marne) bénéficie d’une aide de 5 M€. Une grande partie de ce financement sera dédiée à la réhabilitation thermique du restaurant universitaire de Cachan (Val-de-Marne). Cette superstructure à l’allure d’un paquebot, construite en 1956, va être totalement repensée.

La restauration thermique du bâtiment, pilotée par le Crous de l’académie de Créteil, permettra de réaliser des gains d’énergie de l’ordre de 35 %. Le chantier prévoit le remplacement des menuiseries extérieures, la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, l’isolation thermique par l’extérieur des façades et la rénovation du système de chauffage/ventilation.

Le Crous va procéder également à la réorganisation et le réaménagement partiel du campus avec une refonte de l’offre du service restauration. « C’est un très beau projet de bâtiment fonctionnel transformé en un réel lieu de vie », confirme Hélène de Comarmond, maire de Cachan. À noter que le campus universitaire va accueillir 4 nouvelles écoles et trois fois plus d’étudiants d’ici 2022. Le Crous sollicite le soutien du Contrat de plan État-Région pour que le projet aboutisse.