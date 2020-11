Cœur de ville de Bezons : livraison attendue en fin 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

Le futur cœur de ville de Bezons prend forme. Des visites ont été organisées pour en savoir davantage sur l’avancement du chantier.

La transformation du centre-ville de Bezons se dessine depuis 2 ans pour une fin de travaux espérée en fin 2020. Ce nouvel écoquartier s’étendra sur plus de 2 ha, construit autour et derrière la mairie. « Le premier objectif est de créer une vie autour de la mairie », a expliqué Nathalie Techer, responsable de programmes d’Altarea Cogedim IDF (Paris), promoteur du projet.

Le futur écoquartier sera constitué de 5 salles de cinéma, d’une salle de spectacle polyvalente, d’une maison des associations, de boutiques et de lieux de restaurations, d’espaces de loisirs, plus de 700 logements en locatif et en accession ainsi que plus de 1 000 places de stationnement en sous-sol.

Pour voir l’emplacement de tous les équipements et infrastructures, mais aussi pour en savoir plus sur le chantier et son avancement, des visites gratuites sur inscriptions ont été organisées ponctuellement.