Buzz, une chaudière en valise pour la mise en chauffe des planchers chauffants

Chaudières Location lance une chaudière portative qui permet d’effectuer facilement et rapidement la première mise en service d’un plancher chauffant.

Proposée exclusivement en location, la chaudière électrique mobile Buzz est livrée clé en main en 24 heures dans toute la France. Solution performante de séchage de dalle, elle aide les artisans, chapistes et plombiers à gagner du temps tout en respectant les bonnes pratiques. Conforme au NF DTU 65.14, elle est configurée pour chauffer à 40°C maximum, évitant notamment tout risque de fissures.

Un cycle de séchage de 8 jours

Compacte et légère (21 kg), elle est rapide à installer et facile à utiliser avec son concept Plug & Play. Elle est louée avec le câblage nécessaire, un mode d’emploi et une vidéo explicative pour la mise en eau, la purge automatique et le branchement. Spécialement conçue pour la première mise en chauffe d’un plancher chauffant, son utilisation est prévue pour 8 jours selon les prescriptions du DTU.

Manuelle ou automatisée

Deux versions sont disponibles : Black Buzz (version manuelle, si le professionnel veut gérer la mise en chauffe) à partir de 250 € HT, et Red Buzz (automatisée via un programmateur pour chauffer conformément à la norme DTU) à partir de 290 € HT. A la fin de la location d’une durée de 8 à 90 jours, elle est retournée dans un bureau de Poste ou un point relais (bon de retour fourni).