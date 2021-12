Bureaux : généralisation des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air demandées par les parlementaires

Suite à leurs travaux menés depuis le printemps 2020, les députés et sénateurs membres de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ont publié mi-décembre une nouvelle note étudiant les interactions entre la pollution de l’air et la crise du Covid-19. Les parlementaires y préconisent la généralisation, peut-être imposée par la loi, des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air dans les établissements recevant du public (ERP).