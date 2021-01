La crise impacte toujours l'activité des bureaux d'études techniques et des ingénieurs conseils

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer France Supprimer Coronavirus Supprimer Bureau d'études Supprimer Cinov Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Selon l'édition de décembre 2020 du baromètre de la fédération Cinov, enquête réalisée auprès des TPE PME des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique, les conséquences des 10 mois de crise impactent encore durement les entreprises. Et près de la moitié d’entre elles déclarent un chiffre d’affaires en baisse. Mais face aux difficultés, les TPE PME de la branche BETIC font preuve d’une grande capacité d’adaptation pour limiter l’impact sur l’emploi et le recours au chômage partiel.

• 49 % des entreprises de la branche déclarent un chiffre d’affaires en baisse

Depuis bientôt un an, la crise du COVID-19 frappe de plein fouet les entreprises et plus particulièrement les TPE PME et les indépendants. L’impact persistant de la crise, renforcé par la seconde vague automnale, continue à influer sur la santé des entreprises de la branche dont près de la moitié déclarent encore une baisse de chiffre d’affaires pour ce mois de décembre par rapport à l’année précédente.

• 25% d’entre elles enregistrent une baisse de CA de plus de 50% par rapport à décembre 2019

Si ce chiffre est en légère amélioration au regard des statistiques du mois de novembre (-9 points) ; pour un quart d’entre elles, cette diminution s’élève à plus de 50% de leur chiffre d’affaires.

Ce sont les secteurs de l’architecture et de l’urbanisme (27%), du numérique (23%) et du conseil en management (17%) qui sont les plus touchés. Sans surprise, les entreprises ayant pour secteur client principal l’aéronautique, l’automobile, le commerce distribution ou encore l’hôtellerie sont les plus impactées.

• 37% des dirigeants se déclarent inquiets pour la pérennité de leur entreprise

La persistance du contexte de crise, à la fois sanitaire et économique, freine la reprise de l’activité des entreprises et impacte leurs prévisions sur les mois à venir. Ainsi, la moitié des répondants prévoient une nouvelle baisse de chiffre d’affaires pour les trois prochains mois et pour 8 % d’entre eux, cette prédiction s’élève à plus de 50 % du chiffre d’affaires (chiffre stable depuis octobre).

Figurent parmi les secteurs de la branche les plus pessimistes concernant l’avenir : l’architecture et l’urbanisme (63 %), le conseil en management (65 %), l’Industries et Technologies (66 %) et la Restauconception (100 %).

Si la gestion de la trésorerie, la baisse ou la renégociation des horaires sont également citées par les adhérents, pour 61% des entreprises interrogées, l’imprévisibilité de l’activité demeure la difficulté la plus importante dans leur activité à l’heure actuelle.

• 9 % des entreprises déclarent envisager des licenciements économiques

Le recours à une baisse des effectifs n’est plus envisagé que par 9% des sondés contre 13% le mois dernier. Cette reprise s’explique notamment par la grande capacité d’adaptation des entreprises de la branche qui – parmi celles ayant eu au recours au télétravail – sont 90 % à avoir mis à disposition de leurs salariés le matériel dédié (informatique, logiciels, accès à distance…) et 50% à avoir pris en charge les frais de télétravail de leurs salariés. On note également que les