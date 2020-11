Bureaux d'études techniques, ingénieurs conseils : les chiffres de la crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer France Supprimer Coronavirus Supprimer Bureau d'études Supprimer Cinov Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

La fédération patronale représentative des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique, Cinov, a révélé lundi 16 novembre les résultats de son baromètre mensuel réalisé auprès de ses adhérents, composés essentiellement de TPE PME. Leurs prévisions restent très pessimistes : 52% des répondants prévoient une nouvelle baisse de leur chiffre d'affaires dans les trois prochains mois. Parmi les filières les plus touchées figurent l’architecture et l’urbanisme, le conseil en management, le secteur de l’acoustique ou encore celui de l’ergonomie.

• 54 % des adhérents CINOV ont déclaré une baisse de leur CA en octobre 2020

Malgré des signes de reprise encourageants par rapport au mois de septembre (54% des répondants déclarent une baisse de chiffre d’affaires au mois d’octobre : - 15 points par rapport à septembre) plus de la moitié des TPE PME de la branche prévoient néanmoins une baisse de chiffre d’affaires pour les trois mois à venir.

• 9 % des entreprises déclarent une baisse de CA de plus de 50 %

Si l’impact de la crise diffère en fonction des secteurs d’activité, les secteurs du conseil en management et celui de l’architecture et de l’urbanisme restent, à l’instar du mois de septembre, les secteurs les plus impactés, avec une baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires.

• 52 % des TPE PME de la branche BETIC prévoient une nouvelle baisse de CA dans les 3 prochains mois

La première vague de Covid-19 semble indéniablement laisser des traces au sein des entreprises de la branche BETIC qui peinent à redresser la barre et font face à des difficultés dont la nature ne change pas. Ces dernières restent identiques à celles évoquées en septembre et se renforcent :

- la baisse ou la renégociation des honoraires pour 6,4% des interrogés (+1 point vs septembre)

- la gestion de la trésorerie pour 15,7% du panel (+4 points vs septembre)

- l’imprévisibilité de l’activité pour 65,7% des répondants.

Au regard de ces statistiques, 49% des dirigeants se déclarent, inquiets pour la pérennité de leur entreprise, inquiétude en nette augmentation par rapport au mois dernier (+11 points).

• 62 % des entreprises avec des salariés interrogées ont recours au télétravail

Les conséquences encore ressenties de la première vague de Covid-19 couplées à la montée en puissance des chiffres du virus pour ce troisième quadrimestre ont contraint les TPE et PME de la branche à adapter leurs méthodes de travail. 62% des entreprises avec salariés sondées ont recours au télétravail et 15,5% à l’activité partielle. A noter que 67% des entreprises faisant appel à l’activité partielle souhaitent voir le dispositif perdurer après novembre, un bond de 27 points par rapport au mois d’octobre.

Sur le même sujet Cinov alerte sur les conséquences du télétravail imposé à 100 %

• 13 % d’entre elles déclarent envisager des licenciements économiques

Si 63% des TPE PME n’envisagent pas de nouveaux recrutements, l’impact du coronavirus sur l’emploi reste heureusement encore mesuré puisque seulement 13% du panel envisagent des licenciements économiques.