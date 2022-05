Bureaux : les grandes surfaces portent le marché régional

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Bureaux Supprimer CBRE Supprimer régions Supprimer France Supprimer Lyon Supprimer Lille Supprimer Aix-en-Provence Supprimer Marseille Supprimer Nice Supprimer Bordeaux Supprimer Toulouse Supprimer Nantes Supprimer Conjoncture Supprimer Valider Valider

Boosté par le retour des grandes transactions, le marché du bureau dans les principales métropoles régionales confirme son dynamisme au premier trimestre.

Comme en 2021, le marché du bureau en régions est « principalement porté par l’activité des PME / PMI même si nous notons un retour des grandes transactions », résume CBRE dans un communiqué le 3 mai.

Au premier trimestre (T1) 2022, la demande placée dans les sept principales métropoles régionales (Lille, Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice-Sophia Antipolis, Toulouse) a gagné 55% sur un an, à 331 800m². La moyenne des premiers trimestres des cinq dernières années affiche seulement 221 600 m².

« Les grandes opérations (> 5000 m²), au nombre de 9, ont porté le marché, pour un volume de 110 700 m² (soit +151% sur un an). Face à une offre de qualité qui reste insuffisante pour répondre à la demande, les opérations en compte propre ont été particulièrement dynamiques. Ces dernières ont cumulé près d’1/4 de la demande placée. Au global, la part du neuf est toujours élevée, cumulant 56% des volumes », analyse CBRE.

Indispensables lancements en blanc

Avec 180 000 m² en cours de construction pour une moyenne annuelle de 500 000 m² commercialisés, « le pipeline pour fin 2022 reste limité et pourrait impacter l’activité », pointe Stanislas Leborgne, son directeur exécutif chargé des régions. « Les marchés en régions risquent de se heurter à une bulle d’air, poursuit-il. Les lancements en blanc et la réhabilitation des immeubles de seconde main deviennent plus que jamais indispensables afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. »

Le taux de vacance moyen demeure inférieur à 5%, contre 13% à La Défense ou encore 17% en première couronne Nord d’Ile-de-France.

Enfin, avec près de 600 M€ investis (-7%), la société de conseil observe « un retrait des volumes plus modéré que le marché francilien ».

